Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.05.2026 21:00:00
Is This AI Stock a Buy After Dropping 20% From Its All-Time High?
Meta Platforms (NASDAQ: META) has had a rough go over the past year. It last set a new, all-time high in July 2025, but is currently sitting about 20% down from that level. With the rest of the market rallying and hovering around all-time highs, it may seem like a smart time to look at some stocks that haven't received as much love, like Meta.Let's take a look at Meta Platforms and see if it's a worthy investment.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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