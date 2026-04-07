Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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07.04.2026 10:43:00
Is This Biotech Stock Your Best Shot at Building a Millionaire-Making Position?
Investors looking for stocks that can turn a modest portfolio into a multimillion-dollar nest egg often find what they're looking for in the biotech industry. For several years, CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) has been attracting investment from Cathie Wood's Ark Innovation ETF. At the moment, it's the fund's second largest holding, at 6.6% of the overall portfolio.You don't have to command billions like Wood does to see what makes CRISPR Therapeutics look like a millionaire-maker stock. It already has one approved therapy, Casgevy, and a well-heeled partner, Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), to manufacture and commercialize it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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