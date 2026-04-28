Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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28.04.2026 15:00:00
Is This Buffett‑Backed Monster Dividend Stock Going to $0?
Not every Warren Buffett stock has been an amazing investment over the years. One of the largest holdings in the Berkshire Hathaway portfolio over the years has been Kraft Heinz (NASDAQ: KHC). Berkshire owns nearly a 28% stake in the food company. The danger for Kraft investors is that with Buffett no longer the CEO of Berkshire and Greg Abel taking over, the company may be tempted to dump all or most of its shares in the iconic food business, given how poorly it has performed and the challenges it faces. Could this monster dividend stock potentially go to $0?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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