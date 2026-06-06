Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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06.06.2026 22:11:38
Is This The End Of DeFi? TVL Drops 57%, And Crypto Hacks Hit $16.5 Billion
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