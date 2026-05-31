Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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31.05.2026 11:00:28
Is This the Future of Air Travel?
A new all-electric aircraft made a test flight in New York City. Our transportation reporter Niraj Chokshi describes what to know.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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