Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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30.08.2026 13:05:00

Is This the Single Best Reason to Buy Amazon Stock Right Now?

There are multiple reasons to buy Amazon (NASDAQ: AMZN) stock, but I think I've identified the single reason why Amazon is one of the best stocks to buy now. It all comes down to how rapidly its Amazon Web Services (AWS) division is growing, and the effect that it has on the overall business.Most investors underestimate the effect AWS' soaring growth has on the company, but I think it makes for a top reason why Amazon will crush the market over the next few years.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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31.07.26 Amazon Buy UBS AG
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31.07.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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