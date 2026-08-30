Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.08.2026 13:05:00
Is This the Single Best Reason to Buy Amazon Stock Right Now?
There are multiple reasons to buy Amazon (NASDAQ: AMZN) stock, but I think I've identified the single reason why Amazon is one of the best stocks to buy now. It all comes down to how rapidly its Amazon Web Services (AWS) division is growing, and the effect that it has on the overall business.Most investors underestimate the effect AWS' soaring growth has on the company, but I think it makes for a top reason why Amazon will crush the market over the next few years.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.08.26
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28.08.26
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
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Analysen zu Amazon
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Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.