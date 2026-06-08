08.06.2026 02:15:00

Is Tilray's Brewdog Bet Already Backfiring? Collapsing UK Sales Suggest Yes.

Tilray (NASDAQ: TLRY) started its life in the marijuana sector. A few years ago, marijuana was a hot investment theme, and the stock soared on lofty investor expectations for the increasingly legal drug. Realty didn't match expectations, however, and marijuana stocks like Tilray have tanked (it is down more than 95% from its all-time highs). The company has shifted gears. The recent move to buy Brewdog is an example of the direction change, but it doesn't look like a great decision right now. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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