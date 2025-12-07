TMC The Metals Company Aktie
Is TMC The Metals Company Stock a Millionaire Maker?
Investors like to believe they are getting in on the ground floor of a huge new development -- something that will make them millionaires when the investment plays out. It is an enticing dream, but one that only rarely comes true. Which is why you need to tread with caution if you believe TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is going to make you a millionaire. Here's what you need to consider before buying this exciting story stock.Popular science fiction shows tell us that space is the final frontier. But in many ways, there is still one frontier we know very little about on our own planet -- the depths of our oceans. The Metals Company aims to master that frontier by establishing a deep-sea mining business. The opportunity is huge, according to management.
