Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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20.04.2026 14:11:21
Is To Lam's Vietnam turning into Xi Jinping's China?
After Vietnam's lawmakers unanimously elected Communist Party chief To Lam as the country's president, analysts are asking — is Vietnam trying to copy China's political model?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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