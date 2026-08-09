Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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09.08.2026 12:30:00
Is Toast Stock a Bargain AI Play After Its Latest Revenue Surge?
After its shares sank by more than 35% at the start of the year, Toast (NYSE: TOST) stock has come roaring back since the spring to near breakeven for the year.The combination of mixed restaurant industry sales and the software-as-a-service (SaaS) sell-off contributed to its poor early stock performance, but the company itself continued to hit on all cylinders. That was seen again in the second quarter, with the restaurant software and payments company once again delivering strong results.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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