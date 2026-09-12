Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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12.09.2026 21:30:00
Is Toast Stock a Buy After a Record 9,500-Restaurant Quarter?
Toast (NYSE: TOST) is a fast-growing digital restaurant platform, and its products can be life-changing for the chains and individual restaurant owners that sign up. Long gone are the days when a waiter or waitress would pull a pencil from behind their ear and write down your order; today, everything from menus to payments are digital, and Toast saves companies money by automating and connecting all of their activities.
Toast stock, though, hasn't performed particularly well since its 2021 debut. This year, it's down almost 9% despite excellent performance. Here's why, and whether it's a buy right now.
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03.08.26
|Ausblick: Toast präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Toast veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Toast
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