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Toast Aktie

Toast für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080

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13.05.2026 03:05:00

Is Toast Stock a Buy on the Dip?

It's been a rough year for Toast (NYSE: TOST) stock, with its shares down more than 30% year to date, as of this writing. The stock has been caught between the software-as-a-service (SaaS) sell-off and uneven restaurant industry sales.Let's dig into the company's recent results and prospects to see if the stock is a buy on this dip.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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