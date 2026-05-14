Is TopBuild Stock a Hidden Gem? Expert Ratings Inside!

TopBuild Aktie
WKN DE: A14UY4 / ISIN: US89055F1030
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15.05.2026 01:00:00
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04.05.26
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20.04.26
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20.04.26
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25.02.26
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12.02.26
|Erste Schätzungen: TopBuild legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)