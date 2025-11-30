Tutor Perini Aktie
WKN DE: A0RM5Z / ISIN: US9011091082
|
30.11.2025 09:23:49
Is Tutor Perini Stock a Buy After an Insider Acquired Shares in the Company Worth $2.6 Million?
Peter Arkley, a member of the Board of Directors of Tutor Perini (NYSE:TPC), acquired 40,000 shares through open-market purchases on November 24 and November 25, 2025, increasing direct ownership to 191,717 shares according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($64.12).* 1-year price change calculated using November 25th, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
