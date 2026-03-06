Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
06.03.2026 14:15:00
Is Uber and Joby Aviation's Collaboration Truly the Future of Flight?
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is one of several companies working to build electric vertical-lift short-haul aircraft. It is an interesting concept, since these vehicles amount to air taxis.The recent announcement that Joby is teaming up with Uber Technologies (NYSE: UBER) seems like a perfect combination, given that Uber provides an app that, effectively, allows you to quickly and easily hail a ride. Is this the future of flight?Joby doesn't generate much revenue right now. However, it spends huge sums of money on research and development. That tracks, since it is trying to build a type of aircraft that doesn't really exist right now. There are other companies trying to do the same thing, but they are all basically still working to get their aircraft approved for commercial use.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|64,59
|-0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.