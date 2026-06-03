UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
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03.06.2026 17:15:00
Is UiPath Stock a Buy as Revenue Accelerates?
UiPath's (NYSE: PATH) stock remains beaten down, trading more than 25% below its level at the start of the year. While the company has shown some signs of life, it has been caught in the software-as-a-service (SaaS) sell-off. UiPath is a company that specializes in automation using software bots and orchestration software for agentic AI. The company recently reported solid fiscal first-quarter results, but the question is whether this can help the company get out of its doldrums. Let's take a closer look.UiPath saw some solid, albeit still muted, momentum in its first quarter. AI agentic orchestration remains a top priority, and AI products were included in 16 of its 20 largest deals in the quarter. Meanwhile, AI deals were six times larger, on average, than non-AI deals. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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