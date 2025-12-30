UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
30.12.2025 23:17:49
Is UiPath Stock a Buy or Sell After Its CEO Dumped Shares Worth $1.5 Million?
Daniel Dines, CEO and Chairman of UiPath (NYSE:PATH), reported the direct sale of 90,000 Class A Common Stock shares in two open-market transactions on Dec. 22 and Dec. 23, 2025, for a total value of ~$1.5 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($16.49).* 1-year price change calculated using Dec. 23, 2025 as the reference date.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
