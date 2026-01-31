UiPath Aktie
WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057
|
31.01.2026 23:25:29
Is UiPath Stock a Buy or Sell After Its CEO Sells Shares Worth $2 Million?
On Jan. 22, Jan. 23, and Jan. 26, 2026, UiPath (NYSE:PATH) CEO and Chairman Daniel Dines executed multiple open-market sales totaling 135,000 shares for a transaction value of approximately ~$2.0 million, as reported in the latest SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.09); post-transaction value based on Jan. 26, 2026 market close.* 1-year price change calculated as of Jan. 26, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UiPath
|
02.12.25
|Ausblick: UiPath vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
18.11.25
|Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: UiPath legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: UiPath präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu UiPath
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UiPath
|10,57
|-4,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.