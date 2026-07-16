UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
16.07.2026 16:55:02
Is UnitedHealth Group a Buy After Its Latest Earnings Report?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) continued its strong 2026 performance on Thursday by delivering an outstanding second-quarter earnings report, with lower medical costs allowing profitability to soar. UnitedHealth Group raised its full-year guidance, and shares were up more than 8% in morning trading.UnitedHealth Group stock is now up 37% in 2026, but it still has a potential long runway. The nation's largest health insurer is still more than 25% off all-time highs set in 2024 and seems to be building momentum to return to those lofty levels.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
16.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.07.26
|ROUNDUP: Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung (dpa-AFX)
|
16.07.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.07.26
|US-Krankenversicherer Unitedhealth hebt Gewinnziel erneut an - Kurssprung (dpa-AFX)
|
15.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)