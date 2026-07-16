UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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16.07.2026 16:55:02

Is UnitedHealth Group a Buy After Its Latest Earnings Report?

UnitedHealth Group (NYSE: UNH) continued its strong 2026 performance on Thursday by delivering an outstanding second-quarter earnings report, with lower medical costs allowing profitability to soar. UnitedHealth Group raised its full-year guidance, and shares were up more than 8% in morning trading.UnitedHealth Group stock is now up 37% in 2026, but it still has a potential long runway. The nation's largest health insurer is still more than 25% off all-time highs set in 2024 and seems to be building momentum to return to those lofty levels.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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