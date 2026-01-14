UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
14.01.2026 20:53:00
Is UnitedHealth Group Stock a Buy, Sell, or Hold in 2026?
UnitedHealth Group (NYSE: UNH) is coming off a brutal 2025, when its stock lost a staggering 35% in value, despite the markets enjoying a fairly strong year with the S&P 500 climbing by 16%. Historically, UnitedHealth has been a fairly dependable and safe stock to hang on to, but last year, it faced many concerning issues.In recent months, however, the stock has been rising as investors appear to be more bullish on it, given its low valuation. What should you do with the stock in 2026: buy, sell, or hold?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
13.01.26