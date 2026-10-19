UnitedHealth Aktie

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WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

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19.10.2026 14:00:01

Is UnitedHealth Group Stock a Buy After Another Solid Quarter?

The past few years have been challenging ones for health insurance giant UnitedHealth Group (NYSE:UNH). Rising costs have been weighing on its results, and its five-year returns are in the red, with the stock declining by more than 5% during that stretch. That's unusual for a stock that historically has generated terrific returns for investors.

The company, however, has been showing progress in recent earnings reports and in its latest one, once again showed improvements in its bottom line. The healthcare stock itself has also been picking up steam this year, as it's up around 22% thus far in 2026. With another strong quarter in the books, has UnitedHealth Group done enough to prove that it's a good buy again?

Image source: Getty Images.

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