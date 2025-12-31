Universal Technical Institute Aktie
WKN: 590097 / ISIN: US9139151040
|
31.12.2025 07:46:57
Is Universal Technical Institute Stock a Buy After Needham Raised Its Stake Over $7 Million?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, 2025, Needham Investment Management LLC increased its position in Universal Technical Institute (NYSE:UTI) by 239,000 shares during the third quarter. The stake rose to 550,000 shares, with an end-of-quarter value of $17.90 million, reflecting a $7.36 million net increase versus the prior quarter’s filing.The position now represents 1.2% of Needham Investment Management LLC's 13F reportable AUM.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Technical Institute Inc.mehr Nachrichten
|
05.08.25
|Ausblick: Universal Technical Institute veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Universal Technical Institute öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)