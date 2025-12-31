Universal Technical Institute Aktie

WKN: 590097 / ISIN: US9139151040

31.12.2025 07:46:57

Is Universal Technical Institute Stock a Buy After Needham Raised Its Stake Over $7 Million?

According to a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 14, 2025, Needham Investment Management LLC increased its position in Universal Technical Institute (NYSE:UTI) by 239,000 shares during the third quarter. The stake rose to 550,000 shares, with an end-of-quarter value of $17.90 million, reflecting a $7.36 million net increase versus the prior quarter’s filing.The position now represents 1.2% of Needham Investment Management LLC's 13F reportable AUM.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
