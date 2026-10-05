Upstart Holdings Aktie
WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071
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05.10.2026 11:35:00
Is Upstart Stock a Buy, Sell, or Hold At Its New 52-Week Low?
It's been a lousy year for shareholders of artificial intelligence (AI)-powered credit bureau Upstart (NASDAQ: UPST). After teasing a bounce back early last year, the stock's now down more than 70% from last July's peak and has recently reached a new 52-week low.
On the one hand, the stock looks scary. On the other hand, it's tempting. What should investors do?
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Analysen zu Upstart Holdings Inc Registered Shs
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