UroGen Pharma Aktie
WKN DE: A2DTCV / ISIN: IL0011407140
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01.07.2026 05:38:01
Is UroGen Pharma a Stock to Sell After Its Chief Medical Officer Let Go of 10,000 Shares?
Mark Schoenberg, Chief Medical Officer of UroGen Pharma Ltd. (NASDAQ:URGN), reported the sale of 10,000 shares of common stock in an open-market transaction on June 22, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($35.01); post-transaction value based on June 22, 2026, market close ($34.99).* 1-year performance calculated using June 30, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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