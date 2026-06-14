UroGen Pharma Aktie
WKN DE: A2DTCV / ISIN: IL0011407140
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14.06.2026 17:14:38
Is UroGen Pharma a Stock to Sell After Its Chief Medical Officer Unloaded 5,222 Shares?
Mark Schoenberg, Chief Medical Officer of UroGen Pharma Ltd. (NASDAQ:URGN), reported the sale of 5,222 ordinary shares for a total of approximately $143,000, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($27.30); post-transaction value based on the value of post-transaction holdings as reported in the Form 4.*1-year performance calculated as of June 12, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
|Ausblick: UroGen Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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01.03.26
|Ausblick: UroGen Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)