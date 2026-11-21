USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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21.11.2026 21:45:02
Is USA Rare Earth Stock a Buy Now?
As of this writing on Nov. 19, the S&P 500 is tanking; indeed, the index is on track to notch its sixth consecutive day of losses. A few days ago, Nvidia's blockbuster earnings came and went without confetti -- or former CEO Jensen Huang. Widespread apprehension seems to pervade every nook and cranny of the stock market, as the uncertain future of artificial intelligence (AI) hangs over everything.
So what about mining stocks? What about rare-earths? We still need critical minerals. Could USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) be the right stock to put your money in right now?
USA Rare Earth is a rare-earth mining company that wants to become a mine-to-magnet company. Its flagship mining project -- the Round Top deposit in Texas -- is currently under development, but its recent acquisition of the Brazilian mine Serra Verde means that USA Rare Earth is now an actual miner.
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