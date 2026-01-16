USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
Is USA Rare Earth Stock a Millionaire Maker?
There is good news and bad news to consider when you look at USA Rare Earth (NASDAQ: USAR). The company's ambitious plan is to build from the ground up a comprehensive rare earth metals business that spans the entire value chain. It is making progress on its goal, but the final step could be years away.So what should investors make of it all? Let's find out.Through the acquisition of Europe's Less Common Metals, USA Rare Earth now processes rare earth metals into more useful materials. That's a big step forward, because it means the company will start generating revenue. Prior to the completion of this deal, USA Rare Earth's income statement started with "operating expenses" and ended with "net loss." Most companies have revenue and earnings at the top and bottom of their income statements, respectively.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
