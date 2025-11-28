Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
|
29.11.2025 00:57:10
Is UWMC Stock a Buy After Integrated Investment Consultants Scoops Up Over 5 Million Shares?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 18, 2025, Integrated Investment Consultants, LLC disclosed a new position in UWM Holdings Corporation (NYSE:UWMC), amounting to 5,357,968 shares.The holding was valued at $32.63 million at quarter-end. The transaction accounted for 5.53% of the fund’s total 13F reportable assets, making it Integrated Investment Consultants’ 3rd-largest holding.This is a new position and now represents 5.53% of Integrated Investment Consultants' 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Integrated Holding Company KCSC Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Integrated Holding Company KCSC Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.