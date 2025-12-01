Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
01.12.2025 23:10:58
Is VDC or IYK the Stronger Consumer Staples ETF? Here's What Investors Need to Know.
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) stands out for its lower costs and wider diversification, while the iShares US Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) has posted somewhat better recent performance and a marginally higher yield.Both ETFs are designed to give exposure to the U.S. consumer staples sector, offering investors access to companies whose products are considered essential regardless of economic cycles. Here's how these two ETFs compare in terms of cost, diversification, and performance in this defensive corner of the market.Beta measures price volatility relative to the S&P 500. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Staples Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Staples Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.