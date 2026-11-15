Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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15.11.2026 11:23:38
Is Vertiv Stock a Buy After Its Earnings Beat?
Vertiv (NYSE:VRT) delivered a remarkable earnings beat, but its $4.12 billion in deferred revenue may reveal even more about its future growth prospects. As AI data centers demand more power and cooling equipment, customer prepayments suggest buyers are committing billions to new projects. That could support further upside, although cash flow risks and execution challenges remain important.
Stock prices used were the market prices of Nov. 4, 2026. The video was published on Nov. 13, 2026.
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