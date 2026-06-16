Via Transportatio a Aktie

Via Transportatio a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.06.2026 23:05:01

Is Via Transportation Stock a Buy After a Director Acquired 25,000 Company Shares?

Nechemia Jacob Peres, a member of the Board of Directors at Via Transportation (NYSE:VIA), reported an open-market purchase of 25,000 shares for a total consideration of approximately $368,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.70); post-transaction value based on June 9, 2026 market close ($14.65).Via Transportation operates at scale in the public mobility technology sector, leveraging a comprehensive TransitTech platform to deliver integrated transit solutions across multiple geographies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Via Transportation Incorporation Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Via Transportation Incorporation Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Via Transportation Incorporation Registered Shs -A- 14,79 -0,20% Via Transportation Incorporation Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

USA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX mit Verlusten -- DAX etwas fester -- Wall Street mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich Verluste. Der DAX verzeichnet leichte Gewinne. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen