Via Transportatio a Aktie
WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045
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16.06.2026 23:05:01
Is Via Transportation Stock a Buy After a Director Acquired 25,000 Company Shares?
Nechemia Jacob Peres, a member of the Board of Directors at Via Transportation (NYSE:VIA), reported an open-market purchase of 25,000 shares for a total consideration of approximately $368,000, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($14.70); post-transaction value based on June 9, 2026 market close ($14.65).Via Transportation operates at scale in the public mobility technology sector, leveraging a comprehensive TransitTech platform to deliver integrated transit solutions across multiple geographies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Via Transportation Incorporation Registered Shs -A-
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