ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
|
11.01.2026 00:45:16
Is Viasat Stock a Buy or Sell After the CEO Sold Shares Worth $4 Million?
Mark D. Dankberg, Chairman and CEO of Viasat, indirectly sold 100,000 shares for a total consideration of $4.0 million on Jan. 6, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($40.34).* 1-year price change calculated using Jan. 6, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ViaSat Inc.
|
06.11.25
|Ausblick: ViaSat öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: ViaSat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)