Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
|
07.12.2025 05:13:02
Is Viavi Solutions Stock a Buy or Sell After Its CEO Dumps Shares Worth More Than $1 Million
Oleg Khaykin, President and CEO of Viavi Solutions (NASDAQ:VIAV), reported the open-market sale of 73,442 shares in multiple transactions on December 3, 2025 and December 4, 2025, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.36); post-transaction value based on December 4, 2025 market close ($17.50).* 1-year price change calculated using December 4, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viavi Solutions Incmehr Nachrichten
|
06.08.25
|Ausblick: Viavi Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Viavi Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Viavi Solutions Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Viavi Solutions Inc
|15,60
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.