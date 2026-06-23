Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
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23.06.2026 06:30:00
Is Viking Therapeutics Stock a No-Brainer Buy Below $35?
Shares of Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), a clinical-stage biotech, have moved in exactly the wrong direction this year, down 8% to date. However, the drugmaker has important catalysts on the horizon that could make the stock a bargain at its current price of $32 per share. Should investors initiate positions today?Image source: The Motley Fool.Viking Therapeutics is developing medicines for chronic weight management. The company's leading candidate, subcutaneous VK2735, is currently in phase 3 studies. We should see data from these trials next year. On the one hand, subcutaneous VK2735 posted strong phase 2 results, and if it can repeat that performance in its ongoing clinical trials, Viking Therapeutics' shares will soar.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Viking Holdings Ltd Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: Viking stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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02.03.26
|Ausblick: Viking legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Viking Therapeutics Inc
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|Viking Holdings Ltd Registered Shs
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|Viking Therapeutics Inc
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