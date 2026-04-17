Viking Therapeutics Aktie
WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060
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17.04.2026 11:10:00
Is Viking Therapeutics the Ultimate Millionaire-Maker Obesity Stock for 2026?
Pharmaceutical and biotech companies may offer your portfolio a sense of stability, and this is for one good reason: Patients need their medical treatments, so they will continue going for them regardless of the economic backdrop. And this helps these companies maintain a certain level of revenue in any environment.But, in recent times, one particular treatment area has seen explosive demand -- and this has created a massive revenue opportunity for companies serving it or developing potential products. So certain biotech and pharma players, focused on this area, are no longer slower-growth investments -- and they may even appeal to growth investors.The treatment area I'm talking about is obesity. Today Eli Lilly and Novo Nordisk lead the weight loss drug market, but many others are working to enter this market -- one that may approach $100 billion by the end of the decade. One of these hopefuls is Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX). Could it be the ultimate millionaire-maker obesity stock for 2026? Let's find out.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Viking Therapeutics Inc
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11.02.26
|Ausblick: Viking Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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21.10.25
|Ausblick: Viking Therapeutics öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Viking Therapeutics Inc
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Aktien in diesem Artikel
|Viking Holdings Ltd Registered Shs
|85,80
|6,84%
|Viking Therapeutics Inc
|29,90
|-0,83%
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