Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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19.10.2026 11:22:00
Is Visa Stock Still a Buy After Gaining 14% This Year?
Visa (NYSE: V) stock is trading at an all-time high, thanks to a major price surge over the past two weeks.
The payment processor ended September at $359 per share, and in the two weeks since, it has climbed about 12% to $401 per share, an all-time high.
Visa stock is up 14% year to date, with pretty much all of the gains coming in the past two weeks. There have been a few catalysts for Visa; most notably, it got approval from the People's Bank of China to establish a bankcard clearing institution in China. This opens up one of the biggest markets in the world for Visa.
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|Visa Inc.
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