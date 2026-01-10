Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
|
11.01.2026 00:02:02
Is Vital Farms Stock a Buy or Sell After the Founder Sold 25,000 Shares?
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($30.85); post-transaction value based on Jan. 2, 2026 market close ($29.82).* 1-year price change calculated using Jan. 2, 2026 as the reference date.Vital Farms is a leading U.S. producer of pasture-raised eggs and related products, emphasizing ethical sourcing and animal welfare.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!