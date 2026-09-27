Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
27.09.2026 19:18:00
Is VOO Near an All-Time High a Better Buy Than Lululemon Stock Trading Under $105 Per Share?
With a tiny expense ratio of 0.03% and total assets of $1.8 trillion, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is arguably the best investment for those who want exposure to the broad U.S. market. Tracking the S&P 500 index, the popular exchange-traded fund (ETF) has generated a total return of 319% over the past decade (as of Sept. 24). And it's currently only 1% off its all-time high, which was established in August.
Is the Vanguard S&P 500 ETF a better buy right now than Lululemon (NASDAQ: LULU) stock, which is trading for under $105 per share? The answer is an emphatic "yes!"
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.