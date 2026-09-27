Is VOO Near an All-Time High a Better Buy Than Lululemon Stock Trading Under $105 Per Share?

With a tiny expense ratio of 0.03% and total assets of $1.8 trillion, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is arguably the best investment for those who want exposure to the broad U.S. market. Tracking the S&P 500 index, the popular exchange-traded fund (ETF) has generated a total return of 319% over the past decade (as of Sept. 24). And it's currently only 1% off its all-time high, which was established in August.

Is the Vanguard S&P 500 ETF a better buy right now than Lululemon (NASDAQ: LULU) stock, which is trading for under $105 per share? The answer is an emphatic "yes!"

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