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06.10.2026 10:44:00
Is VOO Still the Best S&P 500 ETF You Can Own? Here's How It Stacks Up Against the Alternatives.
The bigger, the better? Some investors could think so when it comes to S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) index funds.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) ranks as the largest exchange-traded fund (ETF) by assets under management (AUM). This low-cost ETF has earned its popularity with investors through the years. But is it still the best S&P 500 ETF you can own?
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