Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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26.03.2026 12:01:32
Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
A report in the Financial Times says Volkswagen is considering producing defense components for Israel. A VW spokesperson told DW the company was exploring "viable options."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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