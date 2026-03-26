Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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26.03.2026 12:01:32

Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?

A report in the Financial Times says Volkswagen is considering producing defense components for Israel. A VW spokesperson told DW the company was exploring "viable options."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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