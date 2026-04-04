Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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04.04.2026 18:35:20
Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
A report in the Financial Times says Volkswagen is considering producing defense components for Israel. A VW spokesperson told DW the company was exploring "viable options."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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06.04.26
|Volkswagen: Linken-Chef van Aken kritisiert Reisen mit VW-Privatjet-Flotte (Spiegel Online)
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02.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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02.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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02.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
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02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Volkswagen Market-Perform
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|Volkswagen (VW) St.
|89,00
|-0,89%
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|87,24
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