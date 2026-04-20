Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
20.04.2026 12:47:20
Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
A report in the Financial Times says Volkswagen is considering producing defense components for Israel. A VW spokesperson told DW the company was exploring "viable options."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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