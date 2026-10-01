Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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01.10.2026 10:44:00
Is Wall Street Dead Wrong About Intuitive Surgical? Here's My Honest Answer.
Count Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) among the biggest healthcare losers of 2026. The medical device stock is down close to 30% year to date. Its performance was even worse. By late July, Intuitive Surgical's share price had plunged more than 40% since the beginning of the year.
Despite this dismal trajectory, Wall Street remains overwhelmingly bullish about Intuitive Surgical. Of the 32 analysts surveyed by S&P Global (NYSE: SPGI) in September, 24 rated the stock as a "buy" or "strong buy." Only one of the other eight analysts recommended selling Intuitive.
But is Wall Street dead wrong about this beaten-down stock?
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