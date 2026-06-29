Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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29.06.2026 19:22:00

Is Wall Street misreading the Fed? The hidden upside catalyst for tech and real-estate stocks.

Inflation isn’t as high as you think — and Fed Chair Kevin Warsh looks less hawkish than advertised.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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