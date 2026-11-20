Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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20.11.2026 19:00:03
Is Walmart Stock Too Expensive to Buy Now?
Walmart (NASDAQ:WMT) is no longer your grandfather's supermarket chain. The company has evolved. Its financials now include contributions from online sales, advertising, and subscriptions. Shares have soared 162% in the past five years (as of Nov. 16).
The business is valued at $1 trillion. Is this top retail stock too expensive to buy right now?
Image source: Getty Images.
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