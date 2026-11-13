Is Walmart (WMT) Stock Too Expensive to Buy Now?

Everyone knows Walmart (NASDAQ: WMT). It's a retail behemoth, with a recent market value of roughly $1 trillion and some 10,900 stores in 19 countries. It employs about 2.1 million people worldwide and serves some 280 million customers. (With Earth's population of 8 billion people, there's clearly room for growth for Walmart, despite its large size.) Indeed, Walmart is one of Earth's largest employers.

Here's how the stock has performed, on an average annual basis, in the past:

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