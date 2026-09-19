Is Walt Disney Stock a Buy, Sell, or Hold 47% Below Its All-Time High?

In the five years leading up to their peak in March 2021, Walt Disney (NYSE: DIS) shares were up 106%. The media and entertainment giant was clearly a winning opportunity for the investment community. It helped that the overall market was experiencing a post-COVID surge.

It hasn't been a fun story in the last five and a half years. The consumer discretionary stock currently trades 47% below its all-time high (as of Sept. 17). For such a storied business that has a strong presence in its markets, this has been a worrying trend.

Is Disney a buy, sell, or hold right now?

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