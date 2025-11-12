Bros Aktie

ISIN: US1148011034

12.11.2025 02:05:00

Is Warner Bros. Discovery Calling It Quits? What Investors Should Know About Rumors of an Imminent Sale

Warner Bros. Studios has existed for over a century, and in that time, the revered motion picture company has experienced many twists and turns. It was part of the disastrous merger with AOL at the dawn of the 21st century, which was supposed to herald a successful melding of technology and old media, but the company's stock collapsed when the dot-com bubble burst.The studio's latest change involves the decision by parent company Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) to break up its businesses in 2026. Then a new plot twist injected itself in October.Several unsolicited suitors suddenly showed up to buy the company. Could the final curtain be falling on Warner Bros. Discovery? Investors should be aware of the implications of this situation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
