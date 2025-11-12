Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
12.11.2025 02:05:00
Is Warner Bros. Discovery Calling It Quits? What Investors Should Know About Rumors of an Imminent Sale
Warner Bros. Studios has existed for over a century, and in that time, the revered motion picture company has experienced many twists and turns. It was part of the disastrous merger with AOL at the dawn of the 21st century, which was supposed to herald a successful melding of technology and old media, but the company's stock collapsed when the dot-com bubble burst.The studio's latest change involves the decision by parent company Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) to break up its businesses in 2026. Then a new plot twist injected itself in October.Several unsolicited suitors suddenly showed up to buy the company. Could the final curtain be falling on Warner Bros. Discovery? Investors should be aware of the implications of this situation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bros Holding Comehr Nachrichten
Analysen zu Bros Holding Comehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Discovery Holdings LtdShs
|11,00
|2,80%
|Warner Bros. Discovery
|19,31
|-1,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.