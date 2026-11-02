Waste Management Aktie
WKN: 893579 / ISIN: US94106L1098
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02.11.2026 16:51:28
Is Waste Management a Buy After Its Latest Earnings Report?
When a stock misses earnings estimates, income investors usually ask one question: Is the dividend safe? For WM (NYSE:WM), the garbage and recycling giant, its latest report suggests the answer is yes -- even though the quarter wasn't perfect.
Third-quarter adjusted earnings per share (EPS) of $2.15 came in a few cents below analyst estimates, and the stock dipped afterward. But the same quarter produced $985 million of free cash flow, about 20% more than a year earlier. If you want dependable income away from AI and tech stocks, the gap between the earnings headline and the cash is worth understanding.
Image source: Getty Images.
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