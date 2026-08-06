Air Holdings Aktie

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WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55

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06.08.2026 22:26:44

Is Westinghouse Air Brake Technologies Stock Still a Buy After Its CEO Sold 2,300 Shares?

Rafael Santana, President and CEO, sold 2,326 shares of Westinghouse Air Brake Technologies (NYSE:WAB) on August 4 and August 5, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($298.03); post-transaction value based on August 5, 2026 market close ($296.31).Westinghouse Air Brake Technologies Corporation is a leading provider of rail transportation solutions with a market capitalization of $49.8 billion and annual revenues of $12.0 billion, serving as a critical infrastructure supplier to the global freight and transit rail markets. The company's dual-segment structure and comprehensive product-service portfolio provide diversified revenue streams and strong customer relationships across both developed and emerging markets. WAB's competitive positioning is reinforced by its technological expertise, established market presence, and recurring revenue base from maintenance and service operations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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